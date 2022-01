Pellegri Torino: i granata vogliono evitare un nuovo ‘caso Pobega’

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pietro Pellegri è uno dei giocatori che il Torino sta seguendo per rinforzare il proprio reparto offensivo, ma i granata hanno un obiettivo per la trattativa.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com in casa Torino non si vuole però rischiare un altro “caso Pobega” e non si accetterà un altro prestito senza nemmeno l’opzione per il diritto di riscatto del cartellino.