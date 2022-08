Bremer: «Scudetto? Alla Juventus conta sempre vincere»

Gleison Bremer punta forte sullo Scudetto. Il difensore brasiliano fissa l’obiettivo per la nuova stagione della Juve

Gleison Bremer fissa l’obiettivo per la nuova stagione, che inizierà ufficialmente tra pochi giorni.

Il difensore della Juventus punta forte sullo Scudetto.

PRIME AMICHEVOLI CON LA JUVE E SCUDETTO – «Abbiamo fatto un’amichevole non bella con l’Atletico. Anche se sono amichevoli qui vogliamo vincere. Non contavano i tre punti però, contano da lunedì, contro il Sassuolo, per fare una bella partita e iniziare bene il campionato. Scudetto? La Juve punta sempre a vincere. L’anno scorso non c’ero, quest’anno vogliamo cambiare tutto».

