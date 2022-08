Brambati: «Il Milan mi ha impressionato, il rigore su Calabria...»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha analizzato la vittoria del Milan sull’Udinese e il rigore su Calabria

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così del Milan:

«Il Milan, perché l’ho visto consapevole della propria forza. Pioli è riuscito a trasformare in questi anni una squadra composta da calciatori non abituati a vincere in un gruppo entusiasta e competitivo. Ha dimostrato di poter essere ancora ampiamente in corsa per lo scudetto. Rigore su Calabria? Nonostante l’arrivo del Var siamo sempre a discutere sugli episodi dubbi. Il Var per alcune cose è d’aiuto, per altre crea solo confusione. Secondo me il riguardare le immagini alla moviola a volte può generare dubbi nell’arbitro, che magari ha fatto una valutazione in diretta di persona».