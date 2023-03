Brambati: «La Fiorentina potrebbe essere un ostacolo per il Milan. Su De Ketelaere…». L’analisi dell’ex calciatore in vista della sfida di campionato

Nel programma di Maracanà di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato della sfida tra Fiorentina e Milan e il ritorno da titolare di De Ketelaere.

DE KETELAERE – «Lo aspettano da sei mesi e non ha fatto mai vedere niente, giusto che lo faccia giocare quando si fa male uno nel suo ruolo. E’ giusto che giochi e si prenda le sue responsabilità. L’ho aspettato, ci credo, ma deve far vedere le sue qualità. Ha l’occasione contro una squadra che ti aggredisce ma ti lascia degli spazi. Che sfrutti l’occasione e faccia vedere quello che è una volta per tutte. Bidone? Non credo. Sono sorpreso che ancora non si sia espresso, ma di solito non conosci l’aspetto psicologico. Magari sente il peso della maglia, è timido».

FIORENTINA MILAN – «La Fiorentina ti può mettere in difficoltà. Se uscisse con un buon risultato, il Milan avrebbe bypassato un ostacolo difficile. A Firenze non è mai facile, la Viola finora ha deluso ma forse ha intrapreso la strada giusta ora. Sarà un ostacolo molto importante per il Milan»