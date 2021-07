Braida: «Vi racconto un aneddoto su George Weah»

Braida ha ricordato il trofeo Berlusconi dell’estate del 1995 quando Weah sbagliò un rigore contro la Juventus

Ariedo Braida, storico ex DS del Milan, ha raccontato ai microfoni di Tuttosport un aneddoto sul Trofeo Berlusconi dell’estate 1995:

«Il trofeo Berlusconi che ricordo meglio? Quello dell’agosto 1995… con la vittoria della Juventus ai rigori contro il nostro Milan. Mi viene in mente quella sera perché l’ultimo ad andare sul dischetto fu Weah, arrivato a Milano proprio quell’estate dal Psg. George fallì il rigore decisivo e poi pensai tra me e me: Chissà cosa dirà ora il presidente Berlusconi…. In realtà, Berlusconi non fece alcun commento e Weah si confermò un campione».