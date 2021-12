Braida: «Pioli? Ecco che cosa penso di lui e del suo Milan»

Ariedo Braida, intervenuto sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Stefano Pioli e del suo lavoro al Milan. Le parole

«Pioli? Un allenatore equilibrato, che non va mai sopra le righe. Da quanto vedo ha ben salda in mano la situazione, gestisce tutto con intelligenza. E’ attento a tutti i particolari, gli do un voto estremamente positivo».