Braida ironizza: «All’Inter gli gira tutto bene ma da milanista non vorrei che accadesse questa cosa»

Braida ironizza: «L’Inter ce la può fare contro l’Atletico ma da milanista non vorrei portare male». Le dichiarazioni

L’ex dirigente del Milan Braida ha analizzato a Radio 24 il momento dell’Inter in vista della sfida contro l’Atletico Madrid.

PAROLE – «Conosco l’Atletico e il suo presidente, è una società che ho seguito in passato, è una buona squadra, non una grande squadra, l’Inter ce la può fare, in questo momento gli gira tutto bene…ma non vorrei portare male, da milanista!».