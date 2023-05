Brahim Diaz a Sky: «Bacio alla maglia l’ho fatto col cuore. Futuro? Dico questo»

Brahim Diaz, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni

CONTENTO A LIVELLO PERSONALE – «Questa settimana è stata così così, volevamo andare in finale di Champions ma oggi abbiamo vinto bene, giocando bene. A livello personale sono contento»

ARRIVARE IN CHAMPIONS – «Questo è l’obiettivo, vogliamo arrivarci e possiamo farlo. In Champions abbiamo dimostrato che siamo forti, ora questa partita è servita per capire che vogliamo tornarci».

CRESCITA COSTANTE – «Sono giovane, ancora devo crescere. Devo ringraziare il mister, ha fatto un bel lavoro con me come con tutti. Siamo uniti, anche nei brutti momenti, e questo ti dà fiducia. Conosco le mie qualità, do sempre tutto, lavoro in allenamento su quello che mi può mancare».

BACIO SULLA MAGLIA – «Era per ringraziare i tifosi per questa settimana. È sentito, con il cuore. L’ho fatto col cuore e sul futuro non so cosa dire. Sto bene qui, sono contento, ci sono ancora due partite e voglio dare tutto per questa squadra».

ERRORE NEL DERBY – «Sempre voglio fare gol. Non voglio togliermi niente, do sempre tutto per la squadra. Certo che volevo e dovevo fare gol. Ho una mentalità in cui voglio sempre vincere. Ho un rimpianto per quello che ho sbagliato l’altro giorno ma nel calcio c’è sempre un’opportunità».

DE KETELAERE – «Noi siamo con lui, questo è l’importante. Siamo uniti, una squadra che si aiuta. Anche lui vogliamo aiutarlo. Quando c’è concorrenza uno vuole dare il meglio di sé. In allenamento gioca meglio? Tutti ci alleniamo al massimo perché vogliamo essere nell’undici iniziale. Lui si allena bene».