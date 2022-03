Brahim Diaz a Sky: «La vittoria contro l'Inter ci ha dato fiducia, ora...»

Brahim Diaz ha parlato a Sky nel post partita di Cagliari Milan. Ecco cosa ha detto il centrocampista rossonero al termine del match

Vittoria: «Io credo che ho fatto una grande partita, tutti abbiamo fatto una grande partita, abbiamo vinto nonostante il clima difficile, siamo tutti felice»

Fiducia: «Siamo una squadra di qualità, tutti alzano il livello, la vittoria contro l’inter ci ha dato fiducia e autostima adesso siamo primi e dipende da noi»

Critiche: «Accetto la critica, devo sempre migliorare, mi piace ascoltare devo fare più gol ma arriveranno anche quelli»

Pioli e Ancelotti: «Una allenatore incredibile, ci ha fatto alzare il livello, lui è fondamentale per la mia carriera, grazie a lui sono qua lui mi ha aiutato, sia per la fase offensiva sia che per la fase difensiva, con Ancelotti ho fatto solo il pre ritiro ci ho parlato poco, ma ha il Milan nel cuore»