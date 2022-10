Brahim Diaz non ci sta: vuole il posto da titolare di De Ketelaere. Lo spagnolo deve conquistarsi anche il riscatto

Come scrive il Corriere della Sera con il gol alla Messi realizzato contro la Juventus, Brahim Diaz ha ricordato a tutti che la panchina non gli sta bene e che farà di tutto per riprendersi il posto da titolare.

L’arrivo di Charles De Ketelaere, il predestinato, il grande colpo dell’estate rossonera da 35 milioni di euro, lo ha costretto alla panchina. Fino alla grande occasione di sabato, colta alla grande dallo spagnolo, che con la rete a Madama è arrivato a quota 13 centri (più 9 assist) in 89 presenze in rossonero. Brahim ha mandato un messaggio forte e chiaro, con quella giocata da applausi: voglio giocare. E ora ha un doppio obiettivo: insediare il compagno belga — ancora non entrato a pieno negli schemi rossoneri—per conquistare il posto da titolare e convincere il Milan a riscattarlo per 22 milioni.