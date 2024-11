Brahim Diaz Milan, sale l’ipotesi del ritorno! Vice Pulisic individuato, questa la formula sul piatto

Brahim Diaz Milan, cresce l’ipotesi del ritorno dello spagnolo a Milanello già a gennaio: i rossoneri spingono per il prestito

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan starebbe pensando, in vista di gennaio, non solo all’innesto di un vice Theo Hernandez e all’inserimento di un’alternativa a Fofana in mezzo al campo ma anche all’acquisto di un vice Pulisic, in gol anche ieri contro lo Slovan Bratislava.

L’idea principale in questo senso porta al ritorno a Milanello di Brahim Diaz: l’operazione con il Real Madrid potrebbe decollare in prestito e in questo senso i contatti sarebbero già partiti. Lo spagnolo gradirebbe il ritorno a Milano: l’ostacolo è rappresentato dal Real Madrid che al momento apre solo alla cessione a titolo definitivo.