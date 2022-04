Brahim Diaz massacrato: «Il 10 che non fa cose da 10. Si è spenta la luce». Altra prestazione negativa dello spagnolo

Giornali molto duri con Brahim Diaz dopo Torino-Milan.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Continua il mistero del dieci che non fa più cose da dieci: non dribbla, non inventa, non tira. Tanto movimento, quasi sempre centrifugato tra le maglie granata.

TUTTOSPORT 4.5 – Niente turno di riposo, l’indisponibilità di Bennacer obbliga Pioli a confermarlo. Ma la prestazione dello spagnolo conferma invece che davvero si è spenta la sua luce.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Spreca almeno un paio di ripartenze in maniera piuttosto inspiegabile. Troppo leggero, di testa più che di gambe.