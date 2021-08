Brahim Diaz e il suo quinto centro in Serie A: la curiosa statistica

Brahim Diaz contro la Sampdoria ha messo a segno la sua quinta rete in Serie. Ecco la curiosa statica del numero dieci rossonero

La vittoria di misura del Milan maturata ieri contro la Sampdoria porta il nome di Brahim Diaz, che così facendo ha realizzato la sua quinta rete in Serie A. Ciò che potrebbe sembrare un banalissimo dato si trasforma, invece, in una statistica molto più curiosa.

Tutte le reti messe a segno dal nuovo numero dieci rossonero nel campionato sono arrivate in trasferta (vs Crotone, Fiorentina, Juventus e Torino). Per di più Brahim Diaz ha preso parte a quattro reti nelle sue ultime cinque presenze in Serie A (tre centri, un assist).