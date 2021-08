AC Milan: Brahim Diaz è stato il migliore in campo contro la Sampdoria

Brahim Diaz non solo ha realizzato il gol vittoria contro la Sampdoria ma anche disputato una grande gara sull’aspetto mentale e tecnico-tattico.

Il Milan, tramite un tweet sul proprio profilo ufficiale, ha premiato lo spagnolo come miglior giocatore del match: «Decisivo alla prima. Il primo MVP della stagione va a Diaz, vamos!»

Decisive from the start: @Brahim is our first @emirates MVP of the season 👏🥇

Decisivo alla prima: il primo MVP della stagione va a Díaz, vamos 👏🥇#SampdoriaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/gcd28IQ9X5

— AC Milan (@acmilan) August 24, 2021