Braglia: «Pioli incide molto, nel Milan si vede la sua mano»

Simone Braglia, ex portiere, ha fornito una panoramica sugli allenatori in Serie A: nel Milan la mano di Pioli è ben evidente

Ospite a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così di Stefano Pioli:

«Il discorso lo incentro su Allegri dove mi trovo d’accordo con Brambati e Paganin. Anche un allenatore deve incidere, soprattutto in un momento dove la Juventus non può comprare giocatori pronti e già fatti. Allegri deve contribuire nello sviluppo: a prescindere dalla simpatia che provo per Pioli, nel Milan della passata stagione la mano dell’allenatore è stata chiara a livello di gestione in ottica Scudetto».