Braglia: «La rosa del Milan non è migliorata, anzi è regredita». Le dichiarazioni dell’ex portiere a Tuttomercatoweb

«Oggi si aspettano tutti che sia diverso, che il Milan abbia quella continuità che tutti si aspettavano dopo lo Scudetto. Per me la rosa non è migliorata come negli anni passati, anzi forse è regredita»