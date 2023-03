Braglia su Leao: «Se non firma non vuole rimanere. Lo darei via». Le dichiarazioni dell’ex portiere a Tuttomercatoweb

Simone Braglia ha rilasciato qualche dichiarazione sul futuro di Rafael Leao. Le dichiarazioni dell’ex portiere a Tuttomercatoweb riguardo all’attaccante del Milan.

«Per 100 milioni lo cederei? Sì. Se non firma il nuovo contratto è perché non vuole rimanere. Allora piuttosto che vedere quanto visto con Donnarumma lo darei via per prendere qualche altro giocatore»