A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l’ex portiere Simone Braglia parlando anche dell’ex Milan Donnarumma:

«Secondo me è un portiere di prospettiva, ma in questo momento non è nell’élite. Probabilmente ha pesato la scelta, dettata non tanto dalla possibilità di crescita ma da altre esigenze. Fosse stato al Milan forse sarebbe cresciuto maggiormente e più protetto dopo certi errori. La scelta ha pesato nelle performance»