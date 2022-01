Braghin: «Gara di oggi un grande passo per il calcio femminile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Braghin, Head of Juventus Women, ha parlato prima della finale di Supercoppa contro il Milan femminile

Ai microfoni di La7, Stefano Braghin ha parlato nel pre Juventus Women Milan, finale di Supercoppa.

PAROLE – «Siamo ormai a 26 partite, abbiamo giocato tantissimo. Questa è una finale in una bellissima cornice, ha il fascino della sfida secca. È un altro passo in avanti per il calcio femminile. I tifosi ragionano nel presente ed è giusto così. Quando una cosa va bene non la cambierebbero mai. I dirigenti devono rischiare e guardare al futuro. In quel momento era la cosa giusta per il progetto. Senza togliere nulla a Guarino che ha fatto un lavoro straordinario che ci ha portato qui. Ma non abbiamo ancora fatto nulla, il campo è sempre il giudice».