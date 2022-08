Intervenuto durante le conferenze stampa di Gunnarsdottir e Beerensteyn, Stefano Braghin ha rilasciato queste dichiarazioni.

Intervenuto durante le conferenze stampa di Gunnarsdottir e Beerensteyn, Stefano Braghin ha rilasciato queste dichiarazioni:

«La concorrenza è migliorata: tutte le squadre italiane si sono migliorate e hanno investito molto. Sarà una stagione complicata ma anche entusiasmante. Io non amo partecipare al gioco dei favoriti: noi lavoriamo per fare in modo che a maggio saremo noi quel club che esulterà»