Bove a Sky: «È una serata molto importante. Darò tutto in campo per portare una gioia ai nostri tifosi»

Bove ha parlato nel pre-partita di Roma Milan: tutte le dichiarazioni prima del match di Europa League

Il centrocampista Bove ha parlato a Sky nel pre-partita di Roma Milan.

PAROLE – «Assolutamente, è una serata molto importante. Fa sempre piacere giocare partite di questo livello. Noi daremo tutto in campo per portare una gioia ai tifosi. Il livello dei giocatori che abbiamo noi in rosa è da grandissima squadra. Ci sono calciatori a centrocampo di livello internazionale. Io cerco di farmi trovare pronto e lascerò tutto in campo come faccio sempre».