Botman Milan: ecco la richiesta del Lille, la cifra

Il Milan ha messo in cima nella lista del mercato Botman, difensore del Lille. Il valore del giocatore però…

Il Milan vuole trovare un degno sostituto di Simon Kjaer, insomma un potenziale titolare. Il club di Via Aldo Rossi avrebbe individuato in Botman il profilo ideale.

Stando però a quanto riporta Tuttosport, il club francese per il cartellino del difensore centrale chiederebbe non meno di 30 milioni di euro. Cifra troppo onerosa per il Diavolo.