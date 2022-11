Bossari su De Ketelaere: «È ancora tutto da scoprire»

Daniele Bossari, conduttore televisivo e tifoso del Milan, ha parlato di Charles De Ketelaere in un’intervista a Tuttosport

Daniele Bossari, conduttore televisivo e tifoso del Milan, ha parlato di Charles De Ketelaere in un’intervista a Tuttosport.

«Un giocatore ancora tutto da scoprire. Da tifoso aspettavo il suo esordio, di vederlo finalmente in campo. Ma devo ammettere che è come se stessi ancora aspettando il suo esordio. Maldini dice che ci vuole ancora un po’ di tempo per adattarsi allo stile di gioco di questa squadra: voglio fidarmi di lui. Ho visto solo una grande fragilità dettata anche dalla sua fisicità. Non l’ho visto determinato come dovrebbe esserlo chi indossa questa maglia e scende in campo a San Siro. Non si è espresso per quello che vale, per le sue qualità.»