Borussia Dortmund, ultimatum ad Haaland: presto l’incontro decisivo

Il Borussia Dortmund avrebbe dato un ultimatum ad Haaland per decidere il proprio futuro. Presto l’incontro decisivo tra le parti

Il Borussia Dortmund non vuole più attendere e, come riportato da AS, avrebbe dato un ultimatum a Erling Haaland per decidere il proprio futuro. Andare via, magari decidendo anche la destinazione, o restare. E l’intenzione del club tedesco sarebbe quello di trattenerlo un altro anno, proponendogli un ingaggio monstre da 14 milioni.

E una permanenza in giallonero potrebbe anche andare a favore del Real Madrid. I Blancos, infatti, pensano che Benzema abbia almeno un’altra stagione ad altissimi livelli e tardare l’arrivo di Haaland gioverebbe al francese. Inoltre la prossima estate, gli spagnoli punteranno a Mbappé e potrebbe non avere il budget adatto per puntare al norvegese.