Borussia Dortmund a Milano senza una pedina fondamentale! Assenza dell’ultimo minuto: le ultimissime verso la sfida di domani

Un’imprevisto in casa Borussia Dortmund rischia di complicare e non poco i piani dei gialloneri, domani sera ospiti del Milan a San Siro per la penultima gara del girone di Champions.

Come annunciato dallo stesso club tedesco su Twitter, Niklas Sule non farà parte della spedizione in Italia del club di Dortmund perchè ammalatosi. Terzic dovrà dunque correre ai ripari al più presto.