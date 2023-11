Borussia Dortmund già pronto per il Milan: due grandi recuperi dell’ultimo minuto nella formazione di Terzic

Il Milan domani sera ospiterà il Borussia Dortmund nella penultima gara del girone di Champions League. I gialloneri potranno contare su un attacco al completo e su due rientri importanti.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per la trasferta a Milano ci saranno anche Adeyemi e Haller. Non solo: nei giorni scorsi il tecnico Terzic ha recuperato anche Emre Can, faro del centrocampo della formazione tedesca.