Boquete: «Milan? È stata tutta una follia»

Vero Boquete ha parlato ai canali ufficiali viola dopo il pareggio della Fiorentina contro il Milan Femminile:

«A volte il calcio è folle, col Milan è stata tutta una follia. Inizio partita un disastro, concedendo i primi due gol. Poi siamo state brave a giocare, a creare occasioni, ma non riuscivamo a segnare. Nella ripresa ci abbiamo creduto, siamo rimaste in partita e abbiamo segnato il primo gol. Poi abbiamo subito il terzo ma abbiamo continuato a crederci. Questo ci ha dato un punto, siamo orgogliose di come abbiamo affrontato il secondo tempo. Tra primo e secondo tempo ci siamo dette che stavamo giocando bene. Il mister è rientrata negli spogliatoi per la pausa e ci ha detto che avevamo commesso due errori grossi ma che stavamo giocando. Ci siamo dette: ‘dobbiamo rimanere in partita’. Il secondo rigore? Il pallone pesava, soprattutto per l’importanza del risultato. Poi ne avevo già calciato uno, non sai mai se batterlo nella stessa maniera o cambiare. Alla fine la palla è entrata, ci siamo godute il momento, me lo sono goduta anche personalmente. Nel calcio il tempo per essere felici è veramente poco. Ci godiamo questo pareggio e ora iniziamo a preparare la partita contro l’Inter»