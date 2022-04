Bonucci, la moglie: «Non rinnega l’anno al Milan, lo ha fatto crescere»

Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, racconta tutto del marito: dall’anno al Milan al suo futuro. Ecco le dichiarazioni

Ai microfoni di Tuttosport ha parlato Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci.

MILAN – «Leo non rinnega l’anno al Milan, è stato un momento di crescita come uomo. Però il suo ritorno alla Juve è stato un ritorno a casa. Io non mi sono intromessa nelle sue scelte e l’ho sempre sostenuto, ma ancora adesso mi dice che avrei dovuto farlo ragionare».

L’INTERVISTA COMPLETA