Bonucci via dalla Juve: c’è una nuova ipotesi per il futuro dell’ex capitano del Milan. Tutti gli aggiornamenti

È finita tra Leonardo Bonucci e la Juventus. L’ex capitano dei bianconeri, messo fuori rosa dal club per scelta tecnica, non giocherà più per la Vecchia Signora.

Come riportato questa mattina dal Corriere della Sera, per l’ex capitano del Milan è spuntata anche l’ipotesi di una risoluzione del contratto che lo lega alla Juve ancora per una stagione.