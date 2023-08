Bonucci lascia la Juve: possibile futuro in Germania per l’ex difensore e capitano del Milan! Le ultime notizie

È ormai giunta ai titoli di coda l’avventura di Bonucci alla Juventus. Il difensore bianconero, dopo essere finito fuori dal progetto tecnico, è pronto a dire addio alla Vecchia Signora.

Per l’ex Milan avanza l’ipotesi di un futuro in Bundesliga. Come riportato da Sky Sport, ci sarebbero stati nelle ultime ore dei contatti molto positivi con l’Union Berlino. Il futuro di Bonucci potrebbe essere dunque in Germania.