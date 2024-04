Bonera è il prescelto del Milan: sarà l’allievo di Pioli ad allenare la seconda squadra?

Bonera è il prescelto dal Milan: sarà l’allievo di Pioli ad allenare la seconda squadra. Tutti i dettagli sull’U23 rossonera

Daniele Bonera è l’uomo scelto dalla dirigenza del Milan per ricoprire il ruolo di allenatore della seconda squadra rossonera. Questo è quanto riportato da Matteo Moretto per quanto riguarda il progetto della seconda squadra che si fa sempre più concreto.

L’ex calciatore, che si è ritirato dal calcio giocato nel 2019, è entrato a far parte dello staff di Giampaolo per poi rimanere in rossonero anche con Stefano Pioli che l’ha poi promosso all’interno del team tecnico rossonero.