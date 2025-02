Bondo Milan, ecco i retroscena: due ex rossoneri gli avevano suggerito la scelta migliore da fare per il suo futuro

Come racconta Tuttosport questa mattina, Warren Bondo ha scelto il Milan per via di diversi consigli arrivatigli in casa Monza. I due retroscena riguardano Adriano Galliani e Alessandro Nesta.

Il primo lo avrebbe venduto a gennaio solo per cederlo ai rossoneri. Il secondo aveva detto al centrocampista che rivedeva in lui un mix tra Seedorf e Gattuso. Complimenti e indicazioni non da poco.