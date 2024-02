Bonanni analizza: «Il ciclo di Pioli è concluso. Ma se dovesse accadere questa cosa…». Le dichiarazioni

L’ex calciatore Bonanni ha parlato a TMW Radio analizzando la posizione di Pioli dopo gli ultimi risultati del Milan.

PAROLE – «La vittoria dell’EL potrebbe salvare Pioli e potrebbero permettergli di continuare il suo percorso. Altrimenti per me è un ciclo concluso. Bisogna capire le aspettative della società e cosa vorrà fare. Per me arriverà tra le prime quattro ma l’unica cosa che può far cambiare idea è la vittoria dell’EL».