Bonanni lancia la Roma: «È da Scudetto con Milan e Inter se...»

Bonanni lancia la Roma in Serie A: «È da Scudetto con Milan e Inter se…». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, l’ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato così della Roma, inserendola nella corsa Scudetto.

LE PAROLE– «Ho grandissima stima di Sarri e credo che sia un allenatore di calcio importante capace di insegnare un’idea precisa alle sue squadre. Da qui a dire che la Lazio si sia avvicinata tanto a Inter e Milan ce ne passa. Il Presidente Lotito ha dichiarato di aver ottemperato alle richieste dell’allenatore. La Roma ha fatto un mercato importante e, se dovesse completare con Belotti per Shomourodov e con un difensore in più, sarebbe favorita per lo Scudetto al pari di Milan e Inter. Il Napoli lo vedo indietro perché ha cambiato tanto e avrà bisogno di tempo, con giocatori giovani che devono dimostrare di saper reggere la piazza: anche Spalletti, come Sarri, è un maestro di calcio importante».