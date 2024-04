Bonan sicuro: «Nuovo allenatore Milan? Deve pesare la parola di Ibrahimovic, ecco cosa servirà»

Il giornalista e conduttore tv Alessandro Bonan dice la sua sul momento del Milan dopo la sconfitta di ieri nel derby con l’Inter

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Bonan si è espresso così dopo Milan Inter, commentando il momento negativo dei rossoneri.

PAROLE – «Brutto momento per il Milan, adesso servirà riprogrammare il prossimo futuro in vista della stagione che verrà, a partire dalla scelta del nuovo allenatore. Qui, secondo me deve pesare fortemente la parola di Zlatan Ibrahimovic, perchè lui è la figura di maggior coinvolgimento nel rapporto tra squadra e società, lo svedese dev’essere decisivo per la scelta del nuovo tecnico del Milan».