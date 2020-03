Bonan: «Non ha senso parlare di nuovo allenatore, Pioli sta facendo bene»

Bonan è intervenuto a Sky Sport sulla questione inerente al possibile cambiamento di Pioli a fine stagione con il già citato Rangnick

Alessandro Bonan, intervenuto a Sky Sport, è contrariato sul fatto di parlare in questo momento, nel pieno della stagione, di un possibile nuovo allenatore al posto di Stefano Pioli. Le sue parole

«Sulla società non mi esprimo, la verità secondo me sta nel mezzo, ma sinceramente non capisco il motivo per cui si sta già parlando di un nuovo allenatore a fine stagione. Pioli sta facendo, a mio avviso, bene. Non ha proprio senso parlare adesso di questo argomento»