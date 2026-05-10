Il Bologna può lasciar andare Italiano, ma il suo futuro è un rebus. Ecco le ultime sul tecnico accostato al Milan

Il tecnico è legato ai rossoblù fino al 2027, ma il futuro dipende dal valzer delle panchine di Milan e Napoli

Il futuro di Vincenzo Italiano resta uno dei temi più caldi in casa Bologna, anche se eventuali incontri con la dirigenza, avvenuti o ancora da programmare, avrebbero al momento soprattutto un valore interlocutorio. Come scrive il Corriere dello Sport, il tecnico è legato al club fino al 2027 e la società rossoblù gli ha già ribadito la volontà di aprire con lui un nuovo ciclo, continuando il percorso di crescita che nelle ultime stagioni ha riportato il Bologna stabilmente in zona europea, culminato con la storica conquista della Coppa Italia lo scorso anno.

Allo stesso tempo, però, il destino dell’allenatore dipenderà inevitabilmente anche dal valzer delle panchine delle big italiane. Milan e Napoli osservano con attenzione la situazione, soprattutto in caso di addio rispettivamente di Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Italiano, dal canto suo, sarebbe disposto a valutare un salto in una squadra con ambizioni da vertice, mentre in caso contrario resterebbe volentieri a Bologna, purché il progetto tecnico rimanga competitivo e in grado di puntare ancora all’Europa. La società avrebbe già fissato anche una linea precisa: «Ossia quella disponibilità ad ascoltare eventuali offerte importanti, ma entro tempi definiti, per evitare di ritrovarsi senza allenatore a mercato già avanzato».

Strategie a confronto: ambizioni tecniche vs sostenibilità

Nel caso in cui Italiano dovesse restare, potrebbe però aprirsi un confronto delicato sulle strategie future. Il tecnico punta infatti a una squadra pronta a confermarsi ad alti livelli per competere su più fronti, mentre il club continua a privilegiare la sostenibilità economica e la valorizzazione dei giovani. Questo equilibrio potrebbe essere messo alla prova da possibili cessioni eccellenti necessarie per chiudere il mercato con un saldo positivo. In merito a questa possibile divergenza, l’allenatore ha recentemente dichiarato: «Il mio futuro? Non c’è nulla da nascondere. Mi incontrerò a breve con la società e si farà il punto della situazione come è stato fatto nella passata annata. Faremo un punto sugli obiettivi che si saranno aggiunti e sulle prospettive future».