Bologna Inter, i rossoblù presentano la distinta: rischio sconfitta a tavolino

Nonostante l’assenza dal terreno di gioco, il Bologna ha comunque presentato la distinta per il match con l’Inter

Il caso della Serie A, con varie squadre bloccate dalle ASL a causa del Covid e impossibilitate a giocare, si arricchisce di un nuovo capitolo. Il Bologna è una delle formazioni che non si è presentate in campo, con l’Inter che si è regolarmente riscaldato al Dall’Ara prima di appurare l’assenza degli avversari. Il club rossoblù avrebbe però fatto un’azione che potrebbe costare la sconfitta a tavolino.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Bologna avrebbe presentato la distinta di gara con tanto di formazione ufficiale. L’arbitro Ayroldi ha subito chiesto conto del documento, con risposta da parte dei dirigenti bolognesi che il file era stato caricato la sera prima online come sorta di bozza. Teoricamente, presentare una distinta e poi non presentarsi in campo dovrebbe portare a una sconfitta a tavolino. Spetterà ora al Giudice Sportivo decidere.