Bocchetti, nuova avventura per l’ex Milan: ha firmato con questa squadra che gioca in Italia. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Salvatore Bocchetti, ex difensore del Milan con un passato significativo anche nel Genoa e in Russia, è il nuovo allenatore dell’Atalanta U23. La notizia è stata ufficializzata dal club bergamasco, che affida al tecnico di Napoli le redini della sua seconda squadra, impegnata nel campionato di Serie C. Si tratta di un passo importante nella carriera di Bocchetti, che prosegue il suo percorso di crescita in panchina dopo le esperienze da collaboratore e, seppur per un breve periodo, da allenatore ad interim con lo Spartak Mosca.

La scelta dell’Atalanta non è casuale. Il club orobico è da tempo un modello per quanto riguarda lo sviluppo dei giovani talenti, e la creazione della squadra Under 23 rientra perfettamente in questa filosofia. Bocchetti, con la sua esperienza da giocatore di alto livello e la sua conoscenza del calcio internazionale, rappresenta il profilo ideale per guidare un gruppo di giovani calciatori verso il professionismo. La sua carriera da difensore lo ha visto calcare palcoscenici importanti, comprese la Serie A e la Champions League, e questa conoscenza del campo sarà preziosa per la crescita dei suoi ragazzi.