Boban secco nei commenti dopo la sconfitta del Milan: le sue parole rilasciate negli studi di Sky Sport

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Boban dopo la partita tra Feyenoord e Milan. Dagli studi di Sky:

PAROLE – “Il Milan non lo si capisce dall’inizio della stagione: continua a essere una squadra senza identità, idee e come interpretare una partita pesante e contro un avversario ben organizzato. Il Milan deve controllare la partita soprattutto se giochi così offensivo: non avendo quasi mai la palla, aspettando di ripartire, il Milan li ha messi a loro agio. È andata bene che sia finito solo 1-0 il primo tempo“.