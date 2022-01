Boattin a a JTV: «Il Milan non ha nulla da perdere, la differenza la farà..»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lisa Boattin è intervenuta ai microfoni di Juventus TV dopo la vittoria in Supercoppa contro il Sassuolo. Le parole

Lisa Boattin è intervenuta ai microfoni di Juventus TV dopo la vittoria in Supercoppa contro il Sassuolo. Le parole in vista della finale contro il Milan Femminile:

«Mi aspetto una partita dura perchè loro hanno fatto acquisti e ora non hanno niente da perdere. Ho trovato in loro molto entusiasmo, le ho viste compatte e in fiducia. La differenza la farà la voglia di portare a casa questo trofeo».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE DI BOATTIN