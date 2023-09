Biraghi avverte il Milan: «L’Inter è la squadra più forte d’Italia»

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, avverte il Milan dopo la pesante sconfitta subita dalla viola contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cristiano Biraghi analizza la sconfitta della Fiorentina contro l’Inter, mandando un messaggio indiretto alle avversarie dei nerazzurri per lo scudetto, come il Milan.

LE PAROLE – «Abbiamo giocato in un campo molto difficile: sono la squadra più forte d’Italia e se non sei al 110% rischi di fare queste sconfitte. Arrivavamo da una partita in cui abbiamo speso tantissimo giovedì, finché siamo riusciti abbiamo retto e poi ci siamo un po’ mollati. Spero che questa sconfitta ci porterà qualcosa.»