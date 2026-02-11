Biglietti Pisa Milan, tutte le modalità di vendita per la sfida della Cetilar Arena

Biglietti Pisa Milan, il club toscano ufficializza date, settori e restrizioni per la gara di Serie A del 13 febbraio 2026

I biglietti di Pisa Milan sono ufficialmente in vendita: il Pisa Sporting Club ha reso note, attraverso il proprio sito ufficiale, tutte le informazioni relative alla prevendita per la gara in programma venerdì 13 febbraio 2026 alla Cetilar Arena (ore 20.45), match valido per la 25ª giornata del Campionato di Serie A EniLive.

La prevendita per i settori Curva Nord, Curva Sud, Gradinata e Tribuna (Inferiore e Superiore) aprirà lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 15.30, in tutti i punti vendita del circuito Ticketone. Sul territorio pisano saranno attivi il Pisa Store di via Oberdan 22 e il punto vendita Tifo Pisa di Fornacette.

Biglietti Pisa Milan, limitazioni per Curva e Gradinata e regole per il settore ospiti

Il comunicato specifica inoltre alcune restrizioni stabilite dalle Autorità competenti. Nei settori di Curva (Nord e Sud) e Gradinata potranno acquistare il tagliando esclusivamente i possessori della Membership Pisa Card. La limitazione non riguarda invece Tribuna Inferiore e Tribuna Superiore.

Per quanto concerne il settore ospiti, situato in Curva Sud, la prevendita aprirà sempre lunedì 9 febbraio alle ore 15.30. L’acquisto sarà riservato solo ed esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva AC Milan, come indicato nella nota ufficiale.

Attiva anche la vendita online dalla stessa data e orario. Tuttavia, il club precisa che in modalità telematica non sarà possibile acquistare biglietti a tariffa ridotta riservati alle Persone con Disabilità nel settore Tribuna. La vendita online sarà disponibile anche per il settore ospiti.

La sfida tra toscani e rossoneri si preannuncia di grande richiamo, con attese significative sugli spalti della Cetilar Arena per un match che potrebbe avere un peso rilevante nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali.