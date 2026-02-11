News
Pisa Milan, Allegri tentato da Fullkrug: spiffero da Milanello, prossimi due allenamenti decisivi
Pisa Milan, Massimiliano Allegri è tentato dalla titolarità di Fullkrug nella gara di venerdì: aperto il ballottaggio con Leao
La marcia verso la sfida di dopodomani contro il Pisa entra nel vivo e Massimiliano Allegri sorride a metà. Se da un lato il recupero di Rafael Leão è ormai certificato, dall’altro la gestione del reparto offensivo e degli esterni resta un rebus che verrà risolto solo nelle ultime ore.
Pisa Milan, ballottaggi e strategie
Secondo quanto riportato da Tuttosport e confermato dalle ultime da Milanello, l’attacco rossonero vive un momento di sana competizione interna:
- Insidia Füllkrug: Il gigante tedesco sta bene, ma il ritorno di Leão in gruppo da due giorni cambia le gerarchie. Se Rafa, come sembra, darà garanzie fisiche totali, la maglia da titolare accanto a Nkunku (favorito su un acciaccato Pulisic) sarà sua. In caso contrario, lo “sceriffo” Füllkrug è pronto a garantire quella fisicità necessaria contro la difesa di Gilardino.
- Il Test di Pulisic: Per Christian è il giorno del “dentro o fuori”. La borsite all’ileopsoas sta migliorando, ma l’americano non si è ancora allenato stabilmente con la squadra. La convocazione è possibile, ma dipenderà dall’esito del provino odierno: Allegri spera di portarlo almeno in panchina per averlo come arma a gara in corso.
- Saelemaekers, niente Rischio: Per il belga la linea è quella della prudenza assoluta. Dopo la ricaduta muscolare, il Milan ha deciso di non forzare: Alexis non sarà della partita a Pisa e punta ufficialmente il rientro per mercoledì 18 febbraio a San Siro contro il Como.
La Probabile a Pisa
In difesa, davanti a Maignan, Allegri dovrebbe confermare il trio De Winter-Gabbia-Pavlovic, con l’obiettivo di blindare la porta rossonera dopo lo 0-3 di Bologna. A centrocampo, con l’assenza forzata di Saelemaekers, spazio ancora ad Athekame a destra e Bartesaghi a sinistra, con il trio d’assi Fofana-Modric-Rabiot a dettare i ritmi.
