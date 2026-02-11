Pisa Milan, Allegri tentato da Fullkrug: spiffero da Milanello, prossimi due allenamenti decisivi

Pisa Milan, Massimiliano Allegri è tentato dalla titolarità di Fullkrug nella gara di venerdì: aperto il ballottaggio con Leao

La marcia verso la sfida di dopodomani contro il Pisa entra nel vivo e Massimiliano Allegri sorride a metà. Se da un lato il recupero di Rafael Leão è ormai certificato, dall’altro la gestione del reparto offensivo e degli esterni resta un rebus che verrà risolto solo nelle ultime ore.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Pisa Milan, ballottaggi e strategie

Secondo quanto riportato da Tuttosport e confermato dalle ultime da Milanello, l’attacco rossonero vive un momento di sana competizione interna:

Insidia Füllkrug: Il gigante tedesco sta bene, ma il ritorno di Leão in gruppo da due giorni cambia le gerarchie. Se Rafa, come sembra, darà garanzie fisiche totali, la maglia da titolare accanto a Nkunku (favorito su un acciaccato Pulisic) sarà sua. In caso contrario, lo “sceriffo” Füllkrug è pronto a garantire quella fisicità necessaria contro la difesa di Gilardino.

Il gigante tedesco sta bene, ma il ritorno di Leão in gruppo da due giorni cambia le gerarchie. Se Rafa, come sembra, darà garanzie fisiche totali, la maglia da titolare accanto a (favorito su un acciaccato Pulisic) sarà sua. In caso contrario, lo “sceriffo” Füllkrug è pronto a garantire quella fisicità necessaria contro la difesa di Gilardino. Il Test di Pulisic: Per Christian è il giorno del “dentro o fuori”. La borsite all’ileopsoas sta migliorando, ma l’americano non si è ancora allenato stabilmente con la squadra. La convocazione è possibile, ma dipenderà dall’esito del provino odierno: Allegri spera di portarlo almeno in panchina per averlo come arma a gara in corso.

Per Christian è il giorno del “dentro o fuori”. La borsite all’ileopsoas sta migliorando, ma l’americano non si è ancora allenato stabilmente con la squadra. La convocazione è possibile, ma dipenderà dall’esito del provino odierno: Allegri spera di portarlo almeno in panchina per averlo come arma a gara in corso. Saelemaekers, niente Rischio: Per il belga la linea è quella della prudenza assoluta. Dopo la ricaduta muscolare, il Milan ha deciso di non forzare: Alexis non sarà della partita a Pisa e punta ufficialmente il rientro per mercoledì 18 febbraio a San Siro contro il Como.

La Probabile a Pisa

In difesa, davanti a Maignan, Allegri dovrebbe confermare il trio De Winter-Gabbia-Pavlovic, con l’obiettivo di blindare la porta rossonera dopo lo 0-3 di Bologna. A centrocampo, con l’assenza forzata di Saelemaekers, spazio ancora ad Athekame a destra e Bartesaghi a sinistra, con il trio d’assi Fofana-Modric-Rabiot a dettare i ritmi.