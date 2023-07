Biglietti Milan Torino, ecco quando inizierà la vendita: info e dettagli

Arrivano aggiornamenti per tutti i tifosi interessati ad acquistare i biglietti per Milan Torino: ecco quando inizierà la vendita

Cresce l’attesa per Milan-Torino, e con essa la febbre per l’acquisto dei biglietti della prima gara casalinga della prossima stagione di Serie A dei rossoneri. I tagliandi per il match valido per la seconda giornata di campionato. Queste le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale del club rossonero.

Biglietti

I biglietti per Milan-Torino sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 12.00 di mercoledì 26 luglio alle 23.59 di domenica 30 luglio, gli abbonati potranno acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili, con listino dedicato.

Vendita libera: a partire dalle ore 12.00 di lunedì 31 luglio e fino a esaurimento posti.

Prezzi

Il costo dei biglietti per Milan-Torino parte da 14€ nella fase abbonati e da 19€ nella fase di vendita libera.

Promozioni

A partire dalla fase di vendita libera, gli Under 16 accompagnati da un adulto potranno usufruire della tariffa speciale a 19€ in determinati settori, mentre per gli Over 60 ci saranno prezzi scontati a partire da 29€ in alcune zone dello stadio.