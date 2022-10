Biglietti Milan Salisburgo: info e dettagli per l’acquisto

Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato le modalità d’acquisto dei biglietti per la sfida Champions contro il Salisburgo

Il Milan chiuderà davanti al proprio pubblico la fase a gironi di questa Champions League nella sfida contro il Salisburgo in programma mercoledì 2 novembre alle ore 21.00, in una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per i destini del Gruppo E. I rossoneri affrontano la squadra austrica nella 6°giornata della fase a gironi, dopo che la partita di andata si è conclusa sul punteggio di 1-1: al vantaggio del Salisburgo firmato da Okafor ha risposto Saelemaekers con un sinistro potente e preciso. Il Milan ha sfiorato il colpo da 3 punti al tramonto del match, ma il destro a giro di Leão si è stampato sul palo.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Salisburgo saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket secondo le seguenti modalità:

FASE ABBONATI : dalle 12.00 di venerdì 14 ottobre alle 23.59 di domenica 16 ottobre, gli abbonati al campionato 2022/23 possono comprare due biglietti.

: dalle 12.00 di venerdì 14 ottobre alle 23.59 di domenica 16 ottobre, gli abbonati al campionato 2022/23 possono comprare due biglietti. VENDITA LIBERA al via lunedì 17 ottobre alle ore 12.00 e aperta fino ad esaurimento biglietti.

PREZZI

Il costo dei biglietti per Milan-Salisburgo parte da 29€.

CLUB 1899

Anche per Milan-Salisburgo è attiva la vendita online dei nostri prodotti Premium con Hospitality, acquistabili solo su singleticket.acmilan.com. Saranno cinque i pacchetti disponibili, con il servizio che sarà attivo sia nel pre che nel post-partita, con location esterne ed interne allo stadio.