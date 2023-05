Biglietti Milan Roma Femminile: info e dettagli per acquisto

Il Milan attraverso il proprio sito ha comunicato le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti del match contro la Roma Femminile

Si avvicina un nuovo appuntamento da brividi per le rossonere. Al PUMA House of Football, la formazione di Mister Ganz ospiterà – sabato 13 maggio alle ore 14.30 – la Roma nel big match dell’8ª giornata di Serie A Femminile. Confermato il terzo posto con il pari (1-1) di Sesto Fiorentino nell’ultimo turno, le rossonere vogliono togliersi un’altra soddisfazione importante e per farlo avranno bisogno del sostegno e della presenza di tutti i tifosi rossoneri nella propria casa.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Romaal prezzo di 10€, gli Under 12 possono usufruire dell’ingresso ridotto a 5€. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l’opzione “Trova rivenditore”, è possibile filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-ROMA

SABATO 13 APRILE ORE 14.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL – CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€ – CLICCA QUI