Biglia: no secco al rinnovo, il Milan ora cerca un regista

L’argentino andrà in scadenza a giugno, la sua permanenza al Milan finirà

La storia tra Biglia e il Milan rischia di concludersi a breve. Il centrocampista andrà in scadenza il prossimo giugno e al momento non ci sono le condizioni per il rinnovo. La società vorrebbe acquistare dal mercato un regista. Xhaka rimane un nome caldo, anche se non si registrano passi avanti concreti.

Bennacer: l’argentino piace, ma deve migliorare in fase di impostazione

Discorso invece differente per Ismael Bennacer, l’algerino piace a Pioli ma deve migliorare ancora sotto diversi aspetti. Meno cartellini e più qualità nell’impostazione della manovra, questa la richiesta del tecnico bei suoi confronti.