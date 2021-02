Biasin: «Milan e Roma devono puntare alla finale di Europa League»

Biasin ha spiegato come la mentalità di voler uscire dalle coppe per concentrarsi solo sul campionato sia sbagliata

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sulle italiane impegnate in Europa League, concentrandosi in particolare su Milan e Roma:

«Milan e Roma hanno il dovere di arrivare fino in fondo. Hanno una rosa che può sopportare il duplice impegno e avere solo il campionato può essere un problema per una rosa di 25 giocatori. Non mi piace la mentalità di chi pensa di uscire dalle coppe per concentrarsi sul campionato».