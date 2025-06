Biasin detta la linea in vista del calciomercato: «Bisogna fidarsi di Tare e Allegri, ai tifosi dico questo». Le ultimissime sui rossoneri

Fabrizio Biasin nel suo editoriale su TMW ha parlato della possibile cessione del Milan al Napoli di Musah. Di seguito le sue parole in cui ha fatto il quadro generale.

LE PAROLE: «Molti contestano il “Fuori Tutto” (o quasi) del Milan. “Vendono tutti i più forti! Maledetti!”. Certo non può far piacere a un tifoso vedere i grandi nomi ceduti o a un passo dalla cessione ma, forse, è quello che deve fare il Milan per rimettere ordine dopo una stagione inaccettabile: fidarsi di Allegri-Tare, riorganizzare, mettere insieme una squadra piuttosto che una serie di giocatori a caso, per quanto forti».